V štirih trgovinah so prodajali nevarne igrače in nakit

Lokalna policija je v štirih trgovinah v Trstu zasegla 2740 zdravju nevarnih izdelkov. Med temi izstopa 740 igrač in 1063 kosov nakita. Dodati pa gre še hrano in druge vsakdanje predmete, ki niso odgovarjali evropskim predpisom.

Na etiketah zapestnic in ogrlic so manjkali podatki o prisotnosti niklja ali drugih snovi, ki lahko povzročijo alergijske reakcije, so pojasnili v tiskovnem sporočilu. Na drugih izdelkih pa ni bilo imena proizvajalca, uvoznika, potrebnih opozoril ali navodil v italijanskem jeziku.

Trgovine se nahajajo na različnih koncih mesta, in sicer v bližini železniške postaje, Terezijanski četrti, na Trgu Garibaldi, Ulice XXX Ottobre in v Terezijanski četrti.