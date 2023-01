V TikToku je velik potencial

Kako lahko na TikToku ustvarimo dobiček? 19-letni Primož Oberč, ustanovitelj in direktor agencije WeAreTikTok, velik potencial vidi v ustvarjanju TikTok vsebin za velike znamke in podjetja, v ustvarjanju vsebin, v katerih oglašujemo izdelke določene znamke ter zaposlovanju v podjetjih, ki iščejo ustvarjalce vsebin za svoje TikTok profile.

TikTok ni samo za plesanje

Nadebudni podjetnik je v petek zvečer v sklopu projekta Spretno(ra)sti, ki ga prirejata Slovik in Mladinski dom, predaval v prostorih socialnega podjetja Ad Formandum. »V Sloveniji se TikToka poslužuje okoli 900.000 uporabnikov, v povprečju po tem družbenem omrežju brskajo uro in štirideset minut na dan,« je povedal Oberč, ki je pred nekaj leti prek TikToka sprva začel prodajati zapestnice. Med božičnimi prazniki in Valentinovim jih je prodal kar 1400 in za vsako zaračunal po trideset evrov. Takrat je tudi ugotovil potencial tega medija, za katerega so do nedavnega vsi mislili, da se na njem »samo pleše«.

Danes vodi Oberč vodilno slovensko agencijo na tem področju in sodeluje z znamkami, kot so BTC, Wolt in Estetika Fabjan. Ravno največja klinika za estetsko kirurgijo v Sloveniji je bila Primoževa prva resna stranka. Cilj je bil predstaviti ljudem kirurške storitve, ki jih tam ponujajo, pri čemer je bilo treba narediti vsebine hkrati zanimive in profesionalne. Potem je prišel na vrsto še največji fitnes v Sloveniji 4p, pri katerem so vpisi poskočili ob objavi prvih TikTok videoposnetkov.