V tovarni Wärtsilä so se odločili za stavko

Skupščina zaposlenih v italijanski veji skupine Wärtsilä je sprejela odločitev o stavki, ki bo potekala dvakrat po štiri ure najkasneje do 19. decembra. Predlog so predstavili sindikati FIOM CGIL, FIM CISL in UILM, ki so zaposlenim poročali o zadnjem sestanku na ministrstvu za podjetništvo v Rimu (ta je bil na vrsti pretekli četrtek), na katerem je bila glavna novica ta, da se s pogajanj za prevzem tovarne v Boljuncu umika japonski Mitsubishi. V igri ostaja družba Ansaldo Energia, kateri naj bi se pridružila družba Fincantieri (obe sta v večinski lasti italijanske državne razvojne banke). Njunega načrta pa za zdaj še ni in dogovor o čakanju na delo ter zamrznitvi odpuščanj se izteče 31. decembra. Skupščine se je v Boljuncu v živo udeležilo okrog 400 ljudi, na daljavo pa še 350. Na njej je izstopala zaskrbljenost, saj se po številnih napovedih in imenih podjetij, ki bi prevzele tovarno, še ni zgodilo nič konkretnega.