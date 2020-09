V trčenju huje poškodovana oseba

Danes popoldne se je okoli 16.15 na Obalni cesti v bližini odcepa za Grljan malo po izhodu iz predora v smeri proti Sesljanu pripetila hujša prometna nesreča. Po za zdaj zelo skopih informacijah, ki jih je nudila lokalna policija (le-ta je še na prizorišču, kjer preiskuje okoliščine), je prišlo do trčenja med avtomobilom in motorjem. Po podatkih operativne centrale interventne zdravstvene službe Sores so eno osebo sprejeli v katinarsko bolnišnico z lažjimi poškodbami, druga pa se je očitno precej huje poškodovala, saj so jo reševalci službe 118 na Katinaro prepeljali z rdečo triažno kodo.