V treh avtomobilih in tovornjaku skupno pretihotapili 28 migrantov

Karabinjerji iz Nabrežine in iz Devina so v sodelovanju s policisti med nadzorovanjem obmejnega območja v minulem mesecu aretirali pet tihotapcev, ki so skupno prevažali 28 migrantov. Prvega tihotapca, državljana Srbije, so prestregli za volanom avtomobila slovenskih registrskih tablic. V njem je prevažal štiri turške državljane. Drugo tihotapko, državljanko Ukrajine, so nekaj dni kasneje ustavili na območju Repentabra. V avtomobilu slovenskih registrskih tablic je prevažala pet nezakonitih migrantov, med njimi je bila tudi mladoletnica. V isti noči so ustavili tovornjak poljskih registrskih tablic, v katerem je bila dvanajsterica nezakonitih migrantov, državljanov Sirije, med njimi je bila tudi mladoletnica. Prevažala sta ju 30-letni državljan Ukrajine in 34-letni državljan Moldavije.

Zadnjega tihotapca migrantov so prestregli v bližini Bazovice. Gre za 44-letnega hrvaškega državljana, ki je v avtomobilu poljskih registrskih tablic prevažal sedemčlansko turško družino.

Vse omenjene tihotapce so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bodo na razpolago sodni oblasti. Tvegajo od dve- do šestletno zaporno kazen. Vsa vozila, na katerih so prevažali migrante, so zasegli.