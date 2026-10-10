VREME
DANES
Sobota, 10 oktober 2026
Iskanje
Smrt

V trku z avtobusom umrl motorist

Do smrtne nesreče je prišlo nekaj pred 2. uro v Ulici Alberti, ob izhodu predora pod Svetim Vidom v Trstu

Spletno uredništvo |
Trst |
10. okt. 2026 | 10:36
    V trku z avtobusom umrl motorist
    Na kraj so prihoteli reševalci službe 118 a moškemu ni bilo več pomoči (fotografija je simbolična)( Fotodamj@n )
Dark Theme

Noč na soboto je bila usodna za 34-letnega motorista, ki je življenje izgubil v tržaški Ulici Alberti, nadaleč od tunela pod Svetim Vidom. Po poročanju drugih tržaških medijev je do tragedije prišlo okoli 1.45, moški, po rodu iz juga Italije, naj bi z vso hitrostjo pridrvel iz tunela. Z druge strani je pravilno pripeljal avtobus mestnega prevoznega podjetja Trieste Trasporti. Motorist je izgubil nadzor nad vozilom, z vso silo trčil v drugo vozilo in zaradi hudih poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Kot poroča dnevnik Il Piccolo, naj bi moški pred trkom z avtobusom prehiteval drugo vozilo. Na kraju so posredovali gasilci, reševalci službe 118 z rešilcem in avtomobilom z urgentim zdravnikom ter tržaški lokalni policisti, ki preiskujejo okoliščine prometne nesreče.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: