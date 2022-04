V Trst prihaja letalonosilka Truman

Ameriška letalonosilka USS Harry S. Truman se bo v soboto ustavila v Trstu. 333 metrov dolga in 74 metrov visoka ladja ne bo prispela do mestnega nabrežja, ostala bo na sidrišču v zalivu, predvidoma pa bo odplula v sredo. Gre za tehnični operativni postanek po dvomesečnem urjenju v južnem Jadranu in Jonskem morju.Po oceni nekaterih medijev naj bi bila prisotnost letalonosilke v tem delu Sredozemlja del nadzorno-obrambne strategije v luči rusko-ukrajinskega konflikta, ladja pa je sicer na teh koncih že od začetka leta. V Jadran je prvič zaplula že v začetku januarja, sredi februarja se je denimo ustavila v Splitu. Tam so se je veselili predvsem gostinski in turistični delavci, saj se je na obalo zvrnilo več tisoč mornarjev, visokih gostov in drugih civilistov. »Bilo jih je toliko, da je bilo v enem vikendu ustvarjenih več prihodov in nočitev kot lani v celotni prvi polovici februarja, nekaterim gostincem pa je v enem samem dnevu v blagajno kapnil celotni mesečni promet,« je splitske dneve ameriških mornarjev opisal portal 24ur.com. Kako bo v Trstu, bomo videli.Letalonosilka Truman je osma superletalonosilka razreda nimitz, poimenovana po bivšem predsedniku ZDA. Namenu so jo predali leta 1998, nekaj let zatem je sodelovala pri invaziji Iraka. Poveljuje ji kontraadmiral Curt Renshaw. Letalonosilka z nuklearnimi reaktorji lahko gosti 6250–7500 vojakov ter 90 letal in helikopterjev.V skladu s protokolom zveze Nato bo ladjo spremljala italijanska vojna mornarica, po poročanju tiskovne agencije Ansa bo na sporedu tudi sestanek na prefekturi s predstavniki poveljstva italijanske vojske za severno Italijo, luške kapitanije in institucij.