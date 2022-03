V Trstu bo nakupovalno središče zaživelo leta 2025 (video)

Čez mesec dni bodo začeli z obnovitvenimi deli nekdanjega tržaškega sejmišča in ureditvijo večnamenskega središča, ki bo svoja vrata odprlo leta 2025. Novico so posredovali danes v Celovcu na srečanju med skupino MID, ki je zemljišče z zapuščenimi stavbami odkupila leta 2017 za 13,3 milijona evrov, tržaškim županom Robertom Dipiazzo in drugimi predstavniki občine. Nastal bo Montebello Shopping Center, v katerem bodo zaposlili okrog 550 ljudi, odprli štirideset trgovin in kliniko, uredili park, kolesarsko stezo in parkirišče. Okolju prijazno središče bo dobro vključeno v prostor med ulicama Revoltella in Rossetti, do Ulice Settefontane in trga De Gasperi, kjer bodo uredili ljudski vrt. »Občina nam je pri urejanju birokratskih postopkov priskočila na pomoč,« je dejal Walter Mosser, vodja družbe MID, ki je v srednje-zahodni Evropi odprla že več kot sto nakupovalnih središč.