V Trstu nagradili najboljše gorniške filme

»Kako zares odmaknjen je svet tam gori.« V četrtek zvečer se je s podelitvijo nagrade scabiosa trenta zaključil letošnji festival gorniškega filma Alpi Giulie Cinema. Od leta 1994 podeljujejo nagrado ob koncu vsake izdaje festivala najboljšemu gorniškemu filmu iz alpsko-jadranske regije. Organizatorji vabijo vsako leto k prijavi filmske produkcije iz Slovenije, Furlanije - Julijske krajine ter Koroške. Pobudnik festivala in nagrade je društvo Monte Analogo ob podpori združenja Arci - Servizio Civile, jamarske sekcije Eugenio Boegan kluba CAI, zadruge Bonawentura, organizacije WWF, bara in knjigarne Knulp ter Slovenskega planinskega društva Trst.

Giuliano Gelci, podpredsednik društva Monte Analogo in koordinator festivala, se je najprej zahvalil prostovoljkam in prostovoljcem civilne službe, ki so posnetke opremili s podnapisi. V prijetno zapolnjenem Knulpu so imeli navzoči možnost ogleda vseh filmov, ki so se potegovali za nagrado.

Letošnjo nagrado scabiosa trenta si je izboril film Spigoli režiserja Federica Galla. Film z veliko mero nostalgije opisuje pisano in pustolovsko življenje karnijskega alpinista Sergia De Infantija (1944–2018). V petdesetih minutah filma se njegovi tovariši spominjajo dela in potovanj De Infantija: od tritisočakov v Perziji do lekcij smučanja na Zoncolanu, povsod s cigaro. Za film je Gallo prejel izjemno zanimivo likovno oblikovano umetniško delo, ki jo je zasnovala tržaška Slovenka Irina Goruppi.

Nagrado Luigi Medeot za najboljši scenarij je prejel kratki film Narava brez meja Rožleta Bregarja. Kratkometražec nas popelje v legendarno zlatorogovo kraljestvo ob mojstrskih posnetkih Julijcev. Moto filma bi povzeli z izjavo, da »nam narava postavi omejitve, ki jih ne smemo prekoračiti. Človek bo umrl, narava pa bo okrevala in vnovič zaživela«.

Posebno omembo si je prislužil film Val Tramontina – La terra dell’acqua režiserja Fabrizia Zanfagninija. Film nas popelje po dolini Tramontina in nas seznani s kraji, predvsem pa z ljudmi, ki »vztrajajo«.