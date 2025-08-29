Petek, 29 avgust 2025
V Trstu naj bi načrtovali atentat na papeža Frančiška

Turška organizacija, povezana s teroristično skupino ISIS naj bi ga hotela ubiti, ko se je ta pred letom dni mudil v mestu. Aretirali 46-letnega osumljenca

Spletno uredništvo |
Trst |
29. avg. 2025 | 13:29
    Papež Frančišek med množico na Velikem trgu v Trstu (FOTODAMJ@N)
Turška organizacija, povezana s teroristično skupino ISIS naj bi hotela pred letom dni v Trstu izvesti atentat na papeža Frančiška. Tako danes poroča tržaški dnevnik Il Piccolo, novico pa so povzeli številni mediji. Papež Frančišek je mesto obiskal 7. julija 2024 ob zaključku 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji. Dan pred tem so v lokalu tržaške železniške postaje v zapuščenem kovčku našli pištolo.

Omenjeno obelodanjajo dokumenti preiskave, ki so jih objavili v dnevniku Il Piccolo. Mednarodna policijska agencija Interpol je na Nizozemskem aretirala enega od osumljencev, to je 46-letni turški državljan Hasan Uzun, ki je zdaj v priporu v tržaškem zaporu.

