V Trstu naj bi snemali akcijski triler s Halle Berry

Film, ki ga bodo začeli snemati danes zvečer v Trstu, naj bi bil po vsej verjetnosti Netflixov akcijski triler Our Man from Jersey. V njem nastopajo med drugimi znani igralci Halle Berry, Mark Wahlberg in Jonathan Kimble Simmons. Pri nastanku celovečerca naj bi v naših krajih sodelovalo celo okrog 1200 ljudi.

V Trstu bo snemanje potekalo v mestnem središču, trajalo bo vse do petka ponoči oziroma sobote zjutraj, nato bo produkcijska ekipa od 19. septembra do 1. oktobra na delu v Piranu. Da bodo tam snemali ravno film Our Man from Jersey, so poročale Primorske novice. Polne roke so danes dopoldne v Trstu imeli v ulicah Cadorna in Diaz, kjer so urejevali bazo s snemalnim materialom. Vsa parkirna mesta so tam zasedli tovornjaki in kombiji Netflixove produkcije. Veliko je bilo slovenskih tablic, pa tudi nekaj hrvaških in britanskih, na Trgu Panfili pa romunskih.