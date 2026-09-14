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Ladje

V Trstu največja ladja italijanske vojne mornarice

Večnamenska amfibijska ladja Trieste je priplula v Trst v soboto zvečer zaradi rednih vzdrževalnih del

Spletno uredništvo |
Trst |
14. sep. 2026 | 12:22
    V Trstu največja ladja italijanske vojne mornarice
    Ladja Trieste je priplula v Trst (FOTODAMJ@N)
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V tržaškem pristanišču je od sobote zvečer zasidrana večnamenska amfibijska ladja Trieste. Gre za največje plovilo italijanske vojne mornarice. Z dolžino 245 metrov in težo več kot 38.000 ton gre za pravo plavajoče mesto.

V Trst je ladja priplula zaradi rednih vzdrževalnih del, ki jih bodo opravili v ladjedelnici San Marco v približno dveh mesecih. Sredi novembra je predvideno njeno odplutje iz Tržaškega zaliva.

Večnamensko amfibijsko ladjo Trieste so slovesno predali namenu ravno v Trstu, in sicer 26. oktobra 2025 ob 71-letnici priključitve Trsta Italiji.

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