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V Gorici se bosta v nedeljo pomerila Pallacanestro Trieste in ljubljanska Olimpija

Tekmo v okviru lige Basketball Summer League in memoriala Rino Bruni bo gostil PalaBigot

Spletno uredništvo |
Gorica |
14. sep. 2026 | 12:58
    V Gorici se bosta v nedeljo pomerila Pallacanestro Trieste in ljubljanska Olimpija
    Goriški PalaBigot (TIBALDI)
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V Gorici se bosta v nedeljo pomerila tržaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste in ljubljanska Olimpija. Tekmo prireja organizacija Che Spettacolo v sklopu lige Basketball Summer League in memoriala Rino Bruni ob podpori Dežele FJK. Na sporedu bo ob 18. uri.

Gre za dvoboj dveh prvoligašev, tržaške ekipe, ki bo kmalu začela prvenstvo italijanske A-1 lige, ter ljubljanske Olimpije, ki uspešno nastopa v slovenskem prvenstvu in na evropskih tleh.

Vstopnice si je moč zagotoviti na spletnem mestu vivaticket.com.

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