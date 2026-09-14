V četrtek nova pošiljka padavin

Danes bo na vreme pri nas vplivala oslabljena vremenska fronta. Zlasti v severnejših predelih FJK in v večjem delu Slovenije, razen ob morju, bodo nastajale krajevne padavine, ponekod tudi posamezne plohe ali nevihte. Zvečer se bo vreme izboljšalo.

Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme. Čez dan bo postopno nekaj več oblačnosti.

V četrtek bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta. Padavine bodo zaznamovale četrtkov dan, sporoča Arso na družbenih omrežjih. Za zdaj kaže, da bo količina nekoliko manjša kot pretekli četrtek. Nekoliko se bo ohladilo.

Po trenutnih modelskih izračunih bo največ padavin padlo v zahodni polovici Slovenije, do petka pričakujemo med 30 in 50 mm dežja, opozarja Arso. Proti vzhodu bo količina manjša, večinoma med 10 in 20 mm.

V naši bližini bo v petek predvidoma nastalo ciklonsko območje in bo vplivalo na vreme pri nas. Nastalo bo še nekaj padavin, ki bodo postopno slabele in do sobote večinoma ponehale, je še zapisal Arso.

Konec tedna bo sončen, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.