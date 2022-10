V Trstu največji delež smrti zaradi pomanjkanja zelenih površin

Po poletni raziskavi inštituta IS Global iz Barcelone je Trst tisto evropsko mesto, v katerem je najvišji odstotek smrti povezanih s pomanjkanjem zelenih površin (t. i. indeks NDVI). Na prvi pogled se z gozdom pri Frnedu, Bovedom in Krasom zdi objet v zelenje, a žal je dostopnih parkov predvsem v središču mesta premalo, zabetoniranih površin pa dan za dnem več. Morda je prav zaradi tega italijansko združenje direktorjev in tehnikov javnih zelenih površin Pubblici Giardini izbralo Trst kot lokacijo za svoj kongres in občni zbor, letos posvečen vplivom podnebnih sprememb na urbane gozdove.

Kongres so sicer uvedli že v četrtek s sprehodom po parku vile Revoltella in gozdom pri Frnedu. Predstavnike občinskih služb in strokovnjake pa je včeraj v veliki dvorani pomorske postaje sprejel predsednik združenja Roberto Diolaiti. Tržaška podžupanja Serena Tonel je na kratko povzela projekt linearnega parka, ki ga občina namerava urediti v Starem pristanišču, ni pa omenila načrta žičniške povezave med Barkovljami in Krasom, ki predvideva sečnjo večjega števila dreves in opustošenje 30 metrov širokega pasu v gozdu Boved.