V Trstu pogrešajo 43-letno Donatello Malisa, ki je izginila pred tremi dnevi, v torek, 20. januarja. Društvo Penelope za Furlanijo - Julijsko krajino, ki je v oporo svojcem pogrešanih, je danes na družbenih omrežjih spodbudilo vse, ki so jo morda opazili, naj jim javijo ali pokličejo številko 112 oziroma policijo. V pozivu so med drugim poudarili, da ima kratke, sive lase in je drobne postave. Ob izginotju je nosila črni plašč z modrim ovratnikom, temne kavbojke in športne copate. V obvestilu so pri društvu izpostavili, da bi lahko bila pogrešana v stiski.