V Trstu primer denge, že nocoj dezinsekcija

V Trstu se je pojavil primer denge, sporočajo s tržaške občine. Bolezen prenaša egiptovski tigrasti komar, ki je tudi v Evropi dan za dnem bolj prisoten. Zato bo zdravstveno podjetje danes od 19. ure dalje poskrbelo za dezinsekcijo na širšem območju 200 metrov od Ulice Catullo do Ljudskega vrta (glej zemljevid). Občina poziva prebivalce območja, upravitelje lokalov in vse, ki bodo takrat na kraju, naj ostanejo v zaprtem prostoru in naj ne odpirajo oken ali vrat. Dezinsekcijo, ki je namenjena uničevanju odraslih komarjev in ličink, bodo zaključili ob 20. uri. Med 19.30 in 22.30 pa bodo na omenjenem območju zaprte ulice Catullo, Tibullo, Fabio Severo, Papiniano, Coroneo, Stoppani, Ronco, Nobile, Volta, Marconi in Carpison, Ulica sv. Frančiška in Ulica Ospitale Militare.

Občanke in občane med drugim vabijo, naj se pri vsakdanjem življenju držijo nekaterih enostavnih pravil, da bi omejili širjenje mrzlice, predvsem pa komarjev. Javne površine naj bodo čiste, na balkonih in terasah ter na okenskih policah naj se v posodah ne nabira voda. Lastnikom zemljišč, bazenov in drugih površin, na katerih stagnira voda, svetujejo, naj območja zavarujejo z mrežo proti komarjem.

Po dezinsekciji svetujejo, naj se predmete, ki bodo med 19. in 20. uro ostali na prostem (npr. otroške igrače), vzame v roke ob uporabi rokavic in opere oz. počisti. V primeru dotika s snovjo, pa je treba prizadeto stran umiti z vodo in milom.