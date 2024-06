V Trstu še en primer denge, v ponedeljek pred zoro dezinsekcija

V Trstu so odkrili še en primer denge, je sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Za zdaj ni znano, ali gre za osebo, ki se je kot v preteklih primerih vrnila iz krajev, kjer je bolezen endemična.

V ponedeljek, 10. junija, bo od 4. ure pred zoro potekala dezinsekcija na območju ob Ulici Baiamonti, sledilo bo, skladno z vremenskimi razmerami, uničevanje ličink komarjev.

Promet bo od od 4. do 6. ure oz. do zaključka dezinsekcije prepovedan v ulicah Isola d’Istria, Umago, Cittanova d’Istria, Baiamonti, Silvula, Salvia, Ercolano Salvi, Pinguente, Roncheto, Paolo Giacometti in Claudio Pulcro.

Občanke in občane, ki bivajo na tem predelu, med drugim vabijo, naj se pri vsakdanjem življenju držijo nekaterih enostavnih pravil, da bi omejili širjenje mrzlice, predvsem pa komarjev. Javne površine naj bodo čiste, na balkonih in terasah ter na okenskih policah naj se v posodah ne nabira voda. Lastnikom zemljišč, bazenov in drugih površin, na katerih stagnira voda, svetujejo, naj območja zavarujejo z mrežo proti komarjem.