V Trstu so se povezali dijaki s Katinare, Ljubljane in Celovca

Trideset učencev ter dijakov Osnovne šole Bežigrad iz Ljubljane in Dvojezične trgovske akademije Hak-Tak iz Celovca je v torek obiskalo svoje vrstnike in vrstnice nižje srednje šole sv. Cirila in Metoda na Katinari ter odkrivalo slovenski Trst. Šlo je za prvo srečanje čezmejnega projekta z naslovom Beseda povezuje, prijateljstvo združuje, do katerega je prišlo na pobudo ljubljanske osnovne šole. Tamkajšnja učiteljica Ingrid Djukanović je stopila v stik s svojimi kolegicami na drugi strani nekdanje meje in stkala stike, da bi se mladi med sabo srečali in bolje razumeli okolje bližnjega. Koroške mlade je vodila Mirjam Zwitter-Šlemic.

Goste so na katinarski šoli pričakali ravnateljica Carolina Visentin in skupina profesoric. Po dobrodošlici so mladi v manjših skupinah neformalno spoznavali vsakdan vrstnikov v drugih državah. Zanimalo jih je marsikaj, denimo, če je tudi njih obiskal Miklavž, če imajo na šoli malico, koliko časa trajajo odmori na posameznih šolah in kaj radi počnejo v prostem času. Za kosilo so si privoščili pico iz domače pekarne, ki jo vodi nekdanji dijak šole sv. Cirila in Metoda in v katero radi zahajajo današnji dijaki. Za sladek priboljšek so drugače poskrbeli sami gostitelji oziroma njihovi starši, ki so doma spekli sladice.

Odkrivali slovenski del mesta

Po kosilu so se z avtobusom spustili v mesto. Posebno pozornost so namenili Narodnemu domu, kjer so obiskali Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice in multimedijski informativni center Stik. Katinarski dijaki in dijakinje so gostom kot pravi prekaljeni vodiči in vodičke približali marsikatero plat slovenskega utripa in samega mesta.