V Trstu za petino več migrantov kot leto prej

Lani je v Trst po balkanski migrantski poti prišlo 16.052 prebežnikov, kar je 22 % več kot leto prej. Vsak tretji migrant je bil del ranljive skupine, v katero sodijo mladoletniki brez spremstva, družine in ženske. Med migranti so prevladovali Afganistanci (68 %), sledili so Pakistanci (12 %) in Turki (9 %). Število zadnjih se je lani v primerjavi z letom prej povečalo za 66 %.

Za veliko večino migrantov (68 %) je bil Trst le prehodna postaja na poti proti Nemčiji, Franciji in Belgiji. Samo 19 odstotkov prebežnikov se je nameravalo ustaliti v Italiji, od teh le 14 odstotkov v Trstu, kar dokazuje, da Italija za migrante ni prioritetna država. Preostalih 13 odstotkov ni imelo jasnih pojmov o tem, katera država bi lahko bila njihova končna destinacija.

To je pokazalo letno poročilo Mednarodnega reševalnega odbora (IRC), ki ima svoje ljudi tudi v Trstu. Trije humanitarci so v Trstu prisotni od leta 2021, zadržujejo pa se okoli železniške postaje, kjer lahko nove prišleke seznanijo z informacijami o človekovih pravicah in osnovnih nastanitvenih storitvah. Tričlanska ekipa nudi pomoč tudi ljudem s psihološkimi stiskami.

Enkrat več mladoletnih oseb

Lansko poročilo reševalnega odbora IRC, o katerem je ta teden pisal tudi ameriški dnevnik The Washington Post, je pokazalo, da se je v primerjavi z letom 2022 podvojilo število prihodov mladoletnih oseb brez spremstva (112 % več kot leto prej). 2975 mladoletnikov, ki se je odločilo za križev pot čez Balkan, predstavlja kar petino vseh migrantov, ki jih je pri nas registrirala humanitarna organizacija. Po navedbah humanitarcev je 94 % mladoletnikov v Trst pripotovalo iz Afganistana, kar 86 % jih je pot nadaljevalo proti Nemčiji, Franciji in Švici. 5 % odstotkov mladoletnikov je bilo doma iz Pakistana, med njimi so v glavnem Paštuni, zmanjšala pa se je želja, da bi si nov dom ustvarili v Italiji. Člani organizacije IRC so kot eno najbolj kritičnih točk izpostavili dejstvo, ki zadeva pomanjkanje začasnih urejenih nastanitvenih centrov. Iz poročila je razvidno, da je velika večina mladoletnih migrantov prisiljena prespati v zapuščenem skladišču ob železniški postaji, kjer so higienske razmere izredno slabe.