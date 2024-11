V Trstu zasegli več kot 170 kilogramov tobaka za cigarete in žvečenje

Finančni policisti so v treh trgovinah v Trstu odkrili in zasegli več kot 170 kilogramov zdravju škodljivega pretihotapljenega tobaka za cigarete in za žvečenje, ki ni imel obveznih oznak carinske uprave in navodil v italijanščini. Tri osebe, državljane Pakistana, so ovadili zaradi tihotapstva, trgovine pa so začasno zaprli.

Finančni policisti so preiskavo začeli po opozorilu lokalnih policistov, ki so posumili o domnevnem primeru tihotapstva v eni od tržaških trgovin. Med kontrolo so odkrili in zasegli večje količine tobačne melase in arom brez obveznih oznak in navodil.

Preiskavo so nadaljevali v treh trgovinah in odkrili več kot 90 kilogramov nezakonitega tobaka za žvečenje in za nargilo, skritega med prehrambenimi izdelki. Na domovih omenjenih trgovcev pa so finančni policisti zasegli še 80 kilogramov pretihotapljenega tobaka.