V tržaške mestne muzeje do 12. julija brezplačno

Do 12. julija si bo mogoče vse tržaške mestne muzeje ogledati zastonj. Po sprostitvi omejitev zaradi protikoronavirusnih ukrepov mestni muzeji namreč eden za drugim odpirajo vrata in v svoje sobane – ob upoštevanju varnostnih predpisov – spet vabijo obiskovalce.

Tako bodo v ponedeljek spet odprli literarni muzeji, posvečeni Petrarki, Piccolominiju in Jamesu Joyceu, diplomatski arhiv in knjižnica Hortis. V četrtek, 2. julija, pa bosta za odprtje na vrsti mestni muzej risorgimenta in dokumentacijski center pri bazovskem šohtu.

Muzej sodobne umetnosti Revoltella: Razstava Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione (Ul. Diaz 27) od 9. do 19. ure, zaprto ob torkih

Muzej antike J. J. Winckelmann (Ul. Cattedrale 15) od 10. do 17. ur, zaprto ob ponedeljkih

Muzej Sartorio (Trg Papa Giovanni XXIII 1) od četrtka do nedelje med 10. in 17. uro

Muzej orientalske umetnosti (Ul. San Sebastiano 1) od četrtka do nedelje med 10. in 17. uro

Gledališki muzej Carlo Schmidl: Razstava Chersicla. Trieste Teatro d’Europa (Ul. Rossini 4) od 10. do 17. ure, zaprto ob ponedeljkih

Grad sv. Justa (Trg Cattedrale 3) od 10. do 19. ure

Vojaški muzej Diego de Henriquez (Ul. Cumano 22-24) ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in petkih med 10. in 17. uro, ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro, zaprto ob torkih

Rižarna (Ul. Palatucci 5) od 9. do 19. ure

Naravoslovni muzej (Ul. Tominz 4) ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in petkih med 10. in 17. uro, ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro, zaprto ob torkih

Botanični vrt (Ul. Marchesetti 2) od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro

Literarni muzeji (Ul. Madonna del Mare 13)

Muzej risorgimenta (Ul. 24. maja 4) od četrtka do nedelje med 10. in 17. uro

Dokumentacijski center pri bazovskem šohtu od 10. do 14 ure, zaprto ob sredah