V tržaškem zaporu ukrepi zaradi nalezljive bolezni

Od ponedeljka je hospitaliziran na oddelku za intenzivno nego katinarske bolnišnice zapornik iz tržaškega zapora, je sporočilo zdravstveno podjetje ASUGI. Sprejeli so ga s simptomi bakterijske okužbe, pri čemer so izvidi potrdili bakterijsko bolezen, ki jo povzroča meningokok oz. Neisseria meningitidis. Pacient je trenutno v izolaciji, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno.

Zdravstveno podjetje ASUGI je sprožilo vse potrebne preventivne ukrepe za zaščito javnega zdravja, da se okužba ne bi razširila. V zaporu so opravili preventivno profilakso pri okrog šestdesetih zapornikih in petdesetih policistih, ki so bili v stiku z okuženim.