Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki je peljal v Francijo, prestregli 41-letnega državljana Romunije na begu. V zaporu mora prestati 5 mesecev in 10 dni zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah. V Mantovi je lani v supermarketu ukradel steklenico vodke. Oditi je nameraval po izhodu za obiskovalce brez nakupov, toda so ga opazili in ustavili. Nato je stekla ovadba. Moškega so karabinjerji prepeljali v tržaški zapor.