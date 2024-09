V Zgoniku bodo prihodnje leto prvič nazdravili s protokolarnim vinom

Enaindvajset zgoniških vinarjev je združilo moči, zato da bo prvič nastalo protokolarno vino Občine Zgonik.

»Vinogradniki so že prinesli svoje grozdje in mošt že vre v kleti kmetije Budin v Saležu, kjer bo Gregor Budin letos poskrbel za ves proces nastanka protokolarnega vina vse do njegovega stekleničenja,« je povedal občinski odbornik Rado Milič, ki je pristojen za kmetijstvo, turizem in promocijo občinskega območja. Pristavil je še, da so skoraj vse kmetije zgoniške občine pristopile k akciji.

Nazdravili bodo leta 2025

Grozdje so prispevale skoraj vse kmetije, ki ga pridelujejo na območju zgoniške občine. Na tem območju je namreč okrog 28 kmetij, je pojasnil Milič, nekatere pa niso sodelovale, ker so grozdje potrgale že prej, saj je bila letos trgatev zaradi sušnega obdobja zgodnja. »Velika večina se je sicer odzvala, kar je zelo pozitiven rezultat. Bil je prav lep trenutek, ko smo se vsi skupaj srečali na kmetiji Gregorja Budina in začeli uresničevati ta projekt,» je dejal odbornik. Zgoniška županja Monica Hrovatin se je v imenu odbora zahvalila vinogradnikom za dragoceno sodelovanje, predvsem pa kmetiji Budin, ki je dala na voljo svojo klet.

Vsa imena sodelujočih bodo zabeležena na posebni etiketi protokolarnih steklenic, s katerimi bodo prvič nazdravili prihodnje leto ob 60. občinski razstavi vin, je še povedal.

Prvo bo belo namizno vino

»Za protokolarno vino smo se odločili ravno zato, ker bo 60. razstava vin pomemben mejnik za kmetijstvo in predvsem za vinogradništvo v naši občini,« je pojasnil Milič.

Prvo protokolarno vino zgoniške občine bo tudi prvo tovrstno vino na Tržaškem - protokolarno vino pa že pridelujejo v Občini Števerjan na Goriškem. Odločili so se za namizno belo vino oziroma mešanico povečini malvazije in vitovske, stekleničili pa ga bodo s posebno etiketo Občine Zgonik.

»Če bo projekt uspel, bomo naslednje leto začeli sortirati grozdje in naslednjič stekleničili denimo vitovsko ali pa malvazijo. Nato pa bi lahko v prihodnjih letih prišle v poštev rdeče sorte in bi na primer pridelali teran in tako naprej. Zaenkrat je to prvi poskus in moram povedati, da mi je sodelovanje naših kmetij v veliko veselje in zadoščenje,« je še povedal zgoniški občinski odbornik.