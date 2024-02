V Zgoniku SSk za skupen nastop in sodelovanje z DS

Z naglimi koraki se v treh občinah na Tržaškem, ki jih vodijo slovenski župani oz. slovenski županji in župan, bližajo spomladanske volitve. Kot smo poročali sredi januarja, so v stranki Slovenska skupnost že stopili v stik z levo sredino, da bi se pogovorili o sodelovanju. V zgoniški občini so se pretekli petek srečali s predstavniki tamkajšnjega krožka Demokratske stranke.

»Ponudili smo predlog skupnega nastopa oz. sodelovanja za dobrobit celotne skupnosti,« je o srečanju povedal Dimitrij Žbogar, vodja občinske svetniške skupine SSk, »zakaj naj bi se namreč delili. Ne glede na to, kdo bo stopil na katero mesto, pomemben je skupen nastop, pa tudi na dveh listah, če ne gre drugače. Dokažimo, da smo sposobni sodelovanja in izberimo najboljše kandidate, ki jih imamo.«

Na petkovem srečanju so predstavniki zgoniškega krožka Demokratske stranke prisluhnili predlogom Slovenske skupnosti. »Člani bomo zadevo obravnavali in se s svojim predlogom izrekli na naslednjim srečanju,« je povedal predstavnik krožka in občinski svetnik iz liste Skupaj-Insieme Aleks Milič. Napovedal je, da se bosta stranki ponovno srečali po pustu, ko bodo priprave na spomladanske volitve stopile v živo.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.