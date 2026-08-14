V Zgoniku vinski večer pod zvezdnatim nebom

V torek, 18. avgusta, bo oljčnik Damijana Miliča v bližini cerkve sv. Mihaela v Zgoniku med 19.30 in 22.30 gostil poletni dogodek Vinski večeri – Le notti del vino. Večer bo posvečen zgoniškim vinarjem, lokalni malvaziji ter sproščenemu doživljanju Krasa. Obiskovalci bodo ob kozarcu vina lahko spoznali vinarje, njihove kleti in zgodbe, ki stojijo za posameznimi vini, ter odkrivali različne izraze malvazije, ene najbolj prepoznavnih sort tega območja.

Sončni zahod med oljkami bo kulisa večera, zasnovanega v znamenju počasnejšega ritma, druženja in uživanja na prostem. Svoje malvazije bodo predstavile kleti Skerlj, Colja, Milič Zagrski, Pipan, Budin, Fabjan, Bajta, Ostrouska in Čotova klet. Degustacijo bo spremljala kulinarična ponudba v obliki sproščenega piknika, ki jo bo pripravila turistična kmetija Ostrouska s pridelki z lastne kmetije in skrbno izbranih lokalnih sestavin. Organizatorji bodo poskrbeli za vino, hrano, vodo, glasbo in idilično okolje. Kdor želi, naj s seboj prinese odejo za piknik ter se namesti na travniku pod oljčnimi drevesi.

Za glasbeno spremljavo bo poskrbel jazzovski JQ Trio, ki ga sestavljajo pevka Anjelique Fontanella, pianist Alberto Rizzarelli in kontrabasistka Sofia Bondel.

Večer organizirajo združenje Mesta vina - Città del Vino FJK, Občina Zgonik in Društvo vinogradnikov s Krasa v sodelovanju z lokalnimi partnerji Italspurghi, LAS Kras, Trieste.Green in Pro Loco Mitreo. Pobudo podpirajo deželni svet FJK ter partnerji Io Sono Friuli Venezia Giulia, UNPLI FJK, Unidoc FJK in ERT FJK. Pokrovitelj dogodka je Banca 360 FVG.

Število obiskovalcev je omejeno na sto, vstopnice po 35 evrov so na voljo na platformi www.trieste.green. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na sredo, 19. avgusta. Če vremenske razmere izvedbe ne bodo dopuščale niti naslednji dan, bo prireditev odpovedana.