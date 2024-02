Van Gogh od jutri v muzeju Revoltella

»Ne bom rekla, da boste na koncu ogleda razstave spoznali Van Gogha, prav gotovo pa vam bo videno vzbudilo željo, da bi se poglobili v njegovo izjemno ustvarjanje.« Po mnenju Francesce Villanti, ki je z Mario Tereso Benedetti za podjetje Arthemisia in Občino Trst postavila razstavo Van Gogh, ki bo od jutrišnjega (četrtek) dne na ogled v tržaškem muzeju Revoltella, je razstava pravi biser. V Rimu, kjer je bila še nekoliko skromnejša, si jo je ogledalo kakih 600 tisoč obiskovalcev, tako da organizatorji pričakujejo podobne rekordne številke tudi tu.

Novinarji smo si jo včeraj lahko vnaprej ogledali in v družbi kustosinj spoznali marsikatero zanimivost o nizozemskemu slikarju Vincentu Van Goghu (1853-1890), ki velja za enega najbolj priljubljenih umetnikov na svetu in utemeljitelja modernega slikarstva.

V četrtem nadstropju muzeja je do 30. junija na ogled nekaj več kot 50 mojstrovin svojevrstnega umetnika, ki ponujajo obiskovalcu vpogled v njegovo delo od prvih začetkov do smrti. Slike prihajajo povečini iz Kröller-Müller muzeja v Otterlu na Nizozemskem, nekaj jih je tudi iz Nacionalne galerije v Rimu.

Med sprehajanjem od slike do slike preveva obiskovalca občutek harmoničnosti, ki Van Goghovo zgodbo dela tekočo in razumljivo. K temu prispevajo kajpak tudi priložena besedila in pa umetnikova pisma – napisal jih je več kot 800 in v glavnem bratu Theu, da bi premagal občutek samote, ki pričajo o njegovem zasebnem življenju, stiskah in tesnobi, ki so izzvale enkratne slike. »Van Goghovo življenje je bilo mučno, preživel ga je namreč na robu norosti, nemirno in negotovo vse do svojega tragičnega konca, se pravi samomora pri komaj 37 letih,« je povedala Maria Teresa Benedetti, ki pa je v isti sapi opozorila na njegovo bogato duhovnost in človečnost.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.