Varuha Sesljanskega zaliva

Ko se dogovorita in skupaj razsajata močna burja in nov koronavirus, zna biti težavno. Tipični tržaški veter je od petka dalje za nekaj dni bil na pohodu tudi v Sesljanskem zalivu. Pri Jadralnem klubu Čupa pa lahko računajo na vestne prostovoljce.

Na pomolih, kjer ima društvo privezanih približno sto jadrnic, sta marljivo dežurala dva člana: Franco Sedmak, kontovelsko-kriški kapitan ledolomilca Laura Bassi, ki se je ravnokar vrnil z Antarktike in Aleš Antonič, odbornik ter odgovorni za priveze. Zagotovila sta si, da so vsa plovila varno privezana in o tem obveščala člane. Ti so tako lahko ostali doma brez večjih skrbi in morebitnih glob zaradi kršitev izrednih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z boleznijo covid-19. Kot sta povedala sama Sedmak in Antonič, so sile javnega reda tudi ob najhujši burji izvajale precej kontrol in preverjale, ali imajo ljudje utemeljen razlog za premikanje. »V navadnih pogojih ob močnem vetru in slabem vremenu lahko člani sami pogledajo, kako je z njihovimi jadrnicami ali pa vprašajo soseda. Sedaj pa to seveda ni mogoče. Naša člana sta se tako ponudila, da bi poskrbela za vse. Če bi vsi osebno hodili do pomola, bi to ustvarilo nemalo težav,« je razložila predsednica JK Čupa Nada Čok. Seveda sta pri tem pogled uperila tudi proti plovilom sosednjih navtičnih društev, saj je medsebojno sodelovanje v težkih časih še posebno pomembno.

Devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta je poskrbela, da je klub v ta namen dobil posebno pooblastilo, s katerim lahko točno določeni posamezniki preverjajo stanje v zalivu.