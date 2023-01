Več kot 500 ljudi si želi zelenja in ureditve območja pri Magdaleni

Odbor za Magdaleno je od novembra zbral več kot 500 podpisov za »zeleno odškodnino«. Gre za peticijo, s katero je odbor začel pred dvema mesecema, saj so v njem prepričani, da je stanje za prebivalce te tržaške četrti postalo nevzdržno.

»Peticija je imela in bo še naprej žela velik uspeh, saj tukajšnji krajani trpijo,« je na včerajšnjem srečanju z novinarji na turistični kmetiji Bizjak dejal eden od vodij odbora za Magdaleno Valdo Cozzi, ki na tem območju živi že od rojstva. Zato se tudi spomni, kako so živeli v 70. letih, ko je bilo v okolici še nekaj zelenja in so se lahko s prijatelji igrali zunaj. »Zdaj pa so vse zabetonirali. Prišlo je do dehumanizacije soseske,« je prepričan Cozzi, ki je dodal, da je območje nad Trgom Pestalozzi postalo spalno naselje.

A krajani so se odločili, da ne bodo samo tarnali nad trenutnim stanjem, ampak da bodo pripravili konkretne predloge, kako bi ga lahko izboljšali. Poleg 500 podpisov so za sestanek zaprosili tudi rajonski svet za Sv. Jakob in Staro mitnico. Z rajonskimi svetniki se bodo srečali sredi februarja, želijo pa si, da bi bili slišani tudi v občinskem svetu.