Več kot 600 obiskovalcev okušalo lokalne dobrote

Že pred uradnim odprtjem stojnic z lokalnimi proizvodi na devinskem gradu so se včeraj pred vhodom zbrali obiskovalci šestnajste Vitovske in morje. »Letos smo zelo hitro prodali vse vstopnice v predprodaji, med drugim pričakujemo, da bo dogodek letos obiskalo 600 do 700 ljudi na dan,« je včeraj v poznem popoldnevu dejal predsednik Društva vinogradnikov s Krasa Matej Skerlj, medtem ko se je ob njem do vrha gradu začelo vzpenjati že lepo število ljudi.

V okrašenem parku devinskega gradu so kraški proizvajalci in drugi gostje svoje produkte začeli ponujati ob 18. uri. Dogajanje je uvedla zdravica organizatorjev dogodka z gostoma Nicolo Bonerijem iz združenja italijanskih someljejev AIS in ustanoviteljem gibanja Slow Food Carlom Petrinijem (ta sta pred tem sodelovala tudi na posvetu, o katerem poročamo v spodnjem članku). Več kot 30 vinogradnikov je nalivalo svojo vitovsko, ravno toliko gostincev je nudilo svoje gastronomske izdelke. Dogodka so se udeležili vinarji Kraške domačije iz Saleža Bajta, kmetije Grgič s Padrič, kmetije Zidarich s Praprota ... in še in še je bilo na steklenicah imen znanih lokalnih vinogradnikov: Škerk, Milič, Čotar, Budin, Colja itd. Nekateri izmed njih so s someljeji odžejali radovedne obiskovalce in jim z vodenimi degustacijami razkrivali postopek od vinograda do steklenice ter značilnosti njihovih žlahtnih kapljic.