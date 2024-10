Dipiazza napovedal prometno revolucijo v Križu

V Križu se je v torek zvečer mudil tržaški župan Roberto Dipiazza. Bil je glavni gost, pravzaprav glavni in edini sogovornik na javni skupščini, ki jo je v Slomškovem domu priredil zahodnokraški občinski rajonski svet. Prišel je, da bi v prvi osebi prisluhnil težavam, ki tarejo vas in njene prebivalce. Nič novega, bi rekli Križani, saj gre za stare probleme, s katerimi se soočajo že desetletja in katerim ni videti, kljub rednim opozorilom, rešitve. Pomanjkljiva parkirna mesta in primis, pa neurejen promet v vaškem jedru, prekomerna hitrost po ozkih ulicah, če naštejemo glavne.