Večdnevno praznovanje velikega šmarna na Tabru

K Mariji na Repentabru že stoletja romajo verniki iz Tržaške in s Krasa, še posebej na praznik Marije Vnebovzete. Veliki shodi in romanja so potekali še zlasti pred prvo svetovno vojno. V času fašizma so se romanja omejila le na verski del, in to v cerkvi. Zadnjih 30 let pa je praznovanje velikega šmarna ponovno dobilo širši obseg.

Sam praznični dan, 15. avgust, je na Tabru posvečen izključno verskemu doživljanju. V ta namen potekata dva romarska shoda: dopoldanski ob 10. in popoldanski ob 17. uri. Vse od škofa Lovrenca Bellomija vodi dopoldansko slovesnost tržaški škof. Tako bo tudi letos, ko bo dopoldansko bogoslužje vodil novi tržaški škof Henrik Trevisi. Popoldanski obred pa vodi vsakoletni jubilant ob somaševanju slovenskih duhovnikov. Letos bo to zlatomašnik in domači župnik Anton Bedenčič.

Od jutri do 16. avgusta

Poleg verskega dela pa je ostale dni bogat tudi kulturni program. Že jutri ob 20.30 bo nastopil Luka Debevec Mayer, znani operni pevec, argentinski Slovenec, ki bo ob spremljavi Diega Adriána Licciardija izvajal 12 skladb svetovnih mojstrov glasbe s skupno tematiko Credo - Verujem.

V soboto ob 18. uri bo srečanje bolnikov in starejših v organizaciji Vincencijeve konference s podelitvijo bolniškega maziljenja. V nedeljo ob 20. uri pa bodo odprli slikarsko razstavo domačega umetnika Milana Bizjaka. Predstavila ga bo Jelka Daneu Cvelbar, sodelovali bodo tudi domači mladi glasbeniki.

V ponedeljek ob 20.30 bo na vrsti poseben koncert. Tudi ta bo duhovno bogat in morda celo našemu doživljanju bližji. Pevec Bor Seušek, tudi kantavtor, je pripravil poseben koncert. V iskanju resnejših navdihov je ob stoletnici smrti Ivana Cankarja (leta 2018) priredil v popevke ducat pisateljevih črtic (Skodelica kave, Pehar suhih hrušk, Kostanj posebne sorte in druge). Sočasno z epidemijo novega koronavirusa je doživel tudi osebno ustvarjalno krizo, ki ga je spodbudila k vnovičnemu iskanju boga. Tako je odgovoril na dolgo preslišano vabilo, naj zapoje bogu v čast. Začel je s priredbami psalmov, ker psalmi učijo, kako moliti, vlivajo zdravo samozavest in človeka povežejo s Kristusom.

Tudi priljubljeni štruklji

Sveti Rok je zavetnik repentabrske župnije in na njegov dan, 16. avgust, je občinski praznik. Tudi ta dan bosta dve maši, ob 10. in 19. uri. V sodelovanju z Občino Repentabor pa bo večerno druženje obogatilo Godbeno društvo Nabrežina. Župljani bodo tako kot vsako leto ponudili kraške dobrote in to od nedelje naprej, kuhane štruklje pa 14., 15. in 16. avgusta.