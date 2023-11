Večer s tržaškimi pivovarji

Piva so sad receptov, vino pa je »le« proizvod sadežev. Na območju Italije vino ni bolj priljubljeno od piva. Tako se nam le zdi, ker ima vino daljšo tradicijo. Tudi Tržaška pa zna presenetiti ljubitelje piva. V ponedeljek zvečer je namreč italijanska zveza pokuševalcev narezkov ONAS organizirala pokušnjo piv in kraških mesnih izdelkov kmetije Bajta, kjer so širši publiki predstavili šest neobičajnih piv. Pet od teh izhaja iz Tržaške.

Degustacijo sta vodila Chiara Rubinato, someljejka piva, in Vincenzo di Nuzzo, degustator narezkov in vodja izpostave ONAS za Furlanijo - Julijsko krajino. Mnogi pivovarji so tudi sami predstavili svoja piva, skrivnosti mesnin pa je razkril Andrej Škerlj s posestva Bajta.

Udeleženci so sicer večinoma bili, če ne izvedenci, vsaj dobro informirani oboževalci piva. Vsekakor je someljejka Rubinato na kratko predstavila svet piv, za bolj informirano pokušnjo. Najpomembnejša sestavina je voda. Hmelj je, proti pričakovanjem, »pomemben, a ne nujno potreben«. Obstajata dve veliki kategoriji piv. Piva z nižjo fermentacijo poznamo pod imenom lager (iz nemščine, skladišče), vsa druga piva imajo višjo fermentacijo in so »bolj živahna,« kot jih je opisala Rubinato. S pridevnikom »kraft pivo«, v italijanščini »birre artigianali«, se v Italiji lahko ponašajo le nefiltrirani in nepasterizirani proizvodi neodvisnih pivovarn. Svet neodvisnih pivovarn doživlja že dlje dobeseden razcvet, v Italiji pa je še potenciala, saj so prve začele nastajati pred le 25 leti.