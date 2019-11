Večkulturni spomin na Patrizio Vascotto

Prepletanje različnih kultur, jezikov in idej v znamenju medsebojnega sodelovanja, sobivanja ter skupnega ustvarjanja. V to smer si je vseskozi prizadevala graditeljica mostov Patrizia Vascotto, ki nas je aprila lani prezgodaj zapustila. V tem duhu so se ji tržaške narodne in verske skupnosti v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev ter Skupino - Gruppo 85 v ponedeljek v dvorani Xenia na tržaškem nabrežju poklonile s prisrčnim večkulturnim večerom.

»Prireditev je nastala spontano. Patrizia je za nas bila prijateljica, ki je začela z zgodbo medkulturnega povezovanja. Ko je odšla, smo se nehali medsebojno sestajati. Pomislila sem tako, da bi lahko njej v spomin priredila sproščen, ne preveč resen večer, kot je bilo njej všeč. Vse skupnosti v Trstu imajo svoje zbore in plese, zato se lahko brez večjih težav vsaka izmed njih predstavi, kakor si le želi,« je utemeljila predsednica tržaške grške skupnosti in pobudnica večera Maria Kassotaki. Na njen poziv so se zbrali različni predstavniki pisanega mozaika, ob nastopajočih pa so prišli še res številni ljudje, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano. Med občinstvom je bil prisoten tudi Patriziin mož Adriano. »Rodili smo se v družinah, ki so nam posredovale prepričanje, da je Trst v prvi vrsti domena italijanske skupnosti in da si ta zasluži nadvlado nad ostalimi. Patrizia je kot predsednica Skupine - Gruppo 85 (op. ur: predsedovala ji je skoraj 30 let) orala vizionarsko ledino. Pomagala je uveljaviti željo mnogih, da prekinemo s preteklostjo in omejujočim pojmovanjem,« je povedal Roberto Dedenaro.