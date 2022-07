Velik uspeh Ribiških dnevov

Zgodovina ribištva je bila v središču pozornosti sklepnega večera kriških Ribiških dnevov, na katerem so na dvorišču Ribiške hiše predvajali dokumentarni film Mreže spomina, ki ga je v Nabrežini in v Križu posnel pokojni režiser Jadran Sterle. Predsednik Ribiškega muzeja Franko Cossutta, ki je s sodeloval s Sterletom pri pisanju scenarija, je dokumentarec RTV Slovenija označil za edinstveni prikaz naše ribiške preteklosti. Med številnimi gledalci je bilo kar nekaj domačinov, ki so nastopili v filmu, med drugim pevci zbora Vesna.

Po petkovem večeru dalmatinskih pesmi s klapo Semikantà je bila sobota na prireditvi ŠD Mladina namenjena razvedrilu in kulinariki. Gurenci in Dulenci, prebivalci spodnjega in zgornjega dela Križa, so bili glavni junaki »olimpiade« v vlečenju vrvi in teka v vrečami, za katero je startno zastavico dvignil novi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Nastopil je pravzaprav doma, saj del Križa sodi v njegovo občino, Križanke in Križani pa so s skoraj plebiscitarno podporo močno primogli k njegovi izvolitvi.

Za najboljše »srdune in savor« je po oceni žirije v sestavi Pija Cah, Marjanka Ban, Ugo Salvini in Jolanda Antonac vd. Tretjak poskrbela Milena Sirk, za njo sta se uvrstili Frida Sedmak in Liana Spadaro. Tako »olimpiado« kot kulinarično tekmovanje, je duhovito vodil Evgen Ban.