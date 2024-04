Velikanski prt kot simbol sodelovanja v čast papeževega prihoda v Trst

Danes ob 13. uri bo Veliki trg prekril velikanski prt, ki bo v širino meril 1,80 metra, v dolžino pa kar 90 metrov. Simbol bratstva in delitve je izdelalo 1870 šolarjev različnih tržaških šol, med njimi so bile tudi slovenske. Vsi skupaj so sodelovali pri vzgojnem projektu Demokratična participacija. K njemu je pristopilo kar 26 šol, od slovenskih so sodelovale šole A. M. Slomšek, Žiga Zois in Vladimir Bartol, glavni cilj projekta pa je promocija participativne kulture in demokratične soodgovornosti pri novih generacijah.

Podrobnosti današnjega dogodka, ki ga organizira tržaška škofija, so včeraj predstavili na sedežu kurije. Škof Henrik je uvodoma povedal, da bo ta dogodek uvod v 50. Socialni teden katoličanov v Italiji, ki bo v Trstu potekal med 3. in 7. julijem. Škof je izpostavil pomen participacije mladih oz. njihovega sodelovanja pri sprejemanju odločitev o katerikoli zadevi.

Sledili zgledu Sidivala File

Več o projektu je povedal prof. Marzio Serbo, ki je dejal, da so se šolarji, ki jih je skupno vodilo okoli sto profesorjev, zgledovali po brazilskem umetniku Sidivalu Fili, ki je sicer član reda frančiškanov.

Projekt ima tudi humanitarno noto. Na prt bodo lahko občani in občanke položili različna živila, ki jih bodo nato člani Skupnosti sv. Egidija dostavili družinam v socialni stiski. S to gesto želijo organizatorji dogodka sporočiti, da participacija nikoli ne sme biti samo stvar egoističnega igranja vlog, ampak je treba stvari početi tudi iz altruizma.