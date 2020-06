Veliko prihodov, nobenih okužb

Visoke številke, vendar brez izrednega neobvladljivega stanja. Tudi v času novega koronavirusa sprejemanje prebežnikov in prosilcev za azil ni iztirilo, sta ob mednarodnem dnevu podpore žrtvam mučenja na današnji predstavitvi tozadevnih podatkov na sedežu tržaške škofije v en glas dejala predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone in direktor tržaške škofijske Karitas Alessandro Amodeo. Število prisotnosti migrantov namreč med januarjem in majem letos ni doseglo lanskih rekordnih številk.

Če so novembra in decembra na Tržaškem gostili približno 1200 migrantov, je teh aprila in maja bilo 958 oziroma 962, se pravi nekaj manj kot tisoč. Najvišjo prisotnost so pristojne ustanove zabeležile februarja, ko je bilo pri njih nastanjenih 1121 posameznikov. Lani pa je v istem obdobju teh bilo med 1400 in 1500. Populacija se vsekakor ni bistveno spremenila, saj večina prihaja iz Afganistana, Pakistana in Iraka. Večina gostov ni dopolnila 30 let, mladoletnih je 16 odstotkov ravno kot starejših od 36 let. Schiavone pa je hotel izpodbiti zmotno predstavo, da gostijo le mlajše moške in poudaril, da eno tretjino vseh gostov sestavljajo družine. V vsakem primeru gre za velik potencial, ki ga v vsesplošno povprečno vedno bolj stari družbi nismo še znali polnopravno izkoristiti, je še poudaril.

Tako Schiavone kot Amodeo, ki pod svojim okriljem usklajujeta še druga združenja in ustanove, ocenjujeta, da so storitve ostale kakovostne in na višini, čeprav se je italijansko notranje ministrstvo leta 2018 odločilo za drastično zmanjšanje finančnih sredstev. Tovrstna politika je med drugim pomenila znižanje dnevne dotacije za vsakega migranta od 35 evrov do 30,5 evra ter odpust kar 43 zaposlenih konzorcija ICS. Posledice so bile zlasti očitne na področju družbenega vključevanja, znatno manj denarja je namreč namenjenega izobraževanju in poklicnemu usposabljanju.