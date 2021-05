Velikonočna eksplozija v Ul. Ponzanino: šlo naj bi za uboj

Eksplozija, ki je na velikonočno nedeljo, 4. aprila, razdejala stanovanje v Ul. Ponzanino 3 pri Sv. Jakobu v Trstu in v kateri je umrl 35-letni Luca Lardieri, se ni pripetila zaradi spleta okoliščin, ni šlo za nesrečo. Preiskovalci sumijo, da je šlo za uboj. Indicev je več: sodni zdravnik Fulvio Costantinides je med obdukcijo na vratu umrlega stanovalca opazil znak vboda, ki sicer naj ne bi bil dovolj globok, da bi ga ubil. Gasilci pa so preiskovalcem potrdili, da je bil požar podtaknjen, saj je bilo v stanovanju več znakov vžiga. Poleg tega pa je bilo okrog tudi več madežev krvi, kar bi lahko pomenilo, da je prišlo do nasilnega obračunavanja, kateremu je Lardieri naposled podlegel.

Stanovanje je bilo v eksploziji in posledičnem gašenju močno poškodovano, tako da je dober del morebitnih dokazov uničen, preiskovalci pa so že od začetka vzeli v pretres Lardierijevo življenje in osebne stike, med drugim v krogih odvisnikov z mamili.