Vinogradi na Rujah: posredovala bo Občina

Trideset metrov bi lahko postavilo konec vse bolj mučni zgodbi vinogradov na Rujah v Praprotu: Občina Devin - Nabrežina bo nastopila v vlogi posrednika in posegla pri družbi Snam, ki upravlja plinovod med Mestrami in Trstom, ter Deželi FJK, da bi preverila, če bi lahko novo zaporno postajo le premaknili v bližnji gozd, kjer ne bi bila nobenemu v napoto. Tako so se obvezali devinsko-nabrežinski podžupan Massimo Romita ter odbornika za kmetijstvo Walter Pertot in za urbanistiko ter prostorsko načrtovanje Lorenzo Pipan, ki so se včeraj sestali z oškodovanima vinogradnikoma, Edijem Kantejem in Benjaminom Zidarichem. Svoje zahteve sta spet ponovila predstavnikom občinskega odbora, ob njiju sta bila navzoča še tajnik Kmečke zveze Erik Masten in predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi oz. podpredsednik Državne konzulte skupne lastnine Karlo Grgič.

Bitka se je, kot znano, vnela 24. februarja, ko je večja skupina jusarjev z vseh koncev Krasa in Brega Agrarne skupnosti oz. Združenja zasebnih kraških lastnikov preprečila vstop v vinograde na Rujah v Praprotu. Družba Snam mora v skladu z evropskimi predpisi zmanjšati tlak v ceveh na 24 barov oziroma vzdolž trase zamenjati več stalnih zapornih postaj, ki bi bile večje od sedanjih. Potrebovali bi več kot dva tisoč kvadratnih metrov, objekt pa bi prečkal vinograde Edija Kanteja, ki bi bil zato prisiljen izriti tam prisotne trte. Manjša jeklena zaporna postaja se že danes »bohoti« na sosednjem zemljišču vinogradnika Benjamina Zidaricha.

Začetek postopka služnosti, ki omogoča postavitev omrežij ali objektov gospodarske infrastrukture, so uspeli dvakrat preprečiti, tretjič pa bo to zelo težko, če ne pride do novih premikov, je bil iskren Erik Masten.