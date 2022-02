Virtualno o »najdaljši meji«

V prostorih Novinarskega krožka (Korzo Italija 13) bodo v soboto ob 11. uri predstavili virtualno zgodovinsko razstavo ll confine più lungo - Dai conflitti alla riconciliazione sulla frontiera adriatica (Najdaljša meja - Od konfliktov do sprave na jadranski meji). Razstava sodi med dogodke ob skorajšnjem dnevu spomina na fojbe in eksodus in prirejata jo Nacionalni inštitut Parri in Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino Irsec v sodelovanju z Oddelkom za politične in družbene vede tržaške univerze, Odsekom za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, društvom reških študij iz Rima, združenjem Giuliani ne mondo in inštitutom za mittelevropska srečanja iz Gorice. Ministrstvo za kulturo je razstavi podelilo pokroviteljstvo.

Podobno razstavo je pred nekaj leti postavila Občina Rimini, zanjo sta poskrbela zgodovinarja Raoul Pupo in Fabio Todero, ki sta skupaj s Štefanom Čokom uredila tudi sedanjo, dopolnjeno virtualno verzijo z željo, da bi obiskovalcu ponudili natančen in hkrati lahko dostopen uvod v kompleksno zgodovino vzhodnega Jadrana skozi 19. in 20. stoletje. Razstava ponuja obiskovalcu na enem mestu še dodatno vrsto orodij za poglobitev zgodovinskega obdobja, ki so nadvse primerne za didaktično uporabo. Razstavo si je na spletni strani www.confinepiulungo.it mogoče ogledati že od danes.