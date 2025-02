Višek pustnega obdobja se začenja

Z današnjim dnem stopamo v živo letošnjega pustnega obdobja. Na Opčine bosta danes ob 17. uri prispela kralj in kraljica 56. Kraškega pusta, ki se bosta v spremstvu godbe Salež peljala do Prosvetnega doma, kjer bo potekalo žrebanje štartne liste vozov in skupin sobotnega pustnega sprevoda. Na startu bo, kot znano, 5 vozov in 16 skupin.

Uradno se danes začenja tudi 71. Miljski pust, in sicer s prireditvijo na Trgu Marconi, kjer bo miljski župan Paolo Polidori predal ključ mesta Kralju Pustu (ob 17. uri). V sklopu Tržaškega pusta pa se bodo danes in v prihodnjih dneh v več mestnih četrtih podile maškare. Najprej bodo napolnile ulice pri Sv. Jakobu in v Škednju. Danes med 10. uro in 11.30 bodo v pustnem sprevodu nastopili šolarji pri Sv. Jakobu, ob 10.30 pa bodo škedenjski otroci iz vrtcev in osnovnih šol ravno tako zapustili šolska poslopja in se podali na ulice v pustnih maskah.

Pustovanje v Škednju se bo nadaljevalo tudi v popoldanskih urah. Ob 15.30 se bo pri rekreacijskem središču Gentilli začel tradicionalen mimohod služkinj (Corso delle Serve). Gre za duhovit poklon nekdanjim varuškam in babicam, ki so nekoč spremljale otroke premožnih družin na sprehod po vasi. Za glasbeno spremljavo bo poskrbela godba Refolo.

Tržaška občina obvešča, da od danes danes do nedelje, 2. marca, zbira prijave pustnih šem na torkov pustni sprevod po središčnih mestnih ulicah.