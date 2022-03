Visoke cene posledica preskromne ponudbe

Nepremičninski trg je na Tržaškem že tri leta v vzponu, po daljšem obdobju – približno deset let – konstantnega upadanja. Novico je posredovala opazovalnica za nepremičnine Nomisma ob analizi, ki jo je opravila za leto 2021. Trst je trenutno na zeleni veji, čeprav kaže, da se stanje tudi drugod po Italiji izboljšuje: s 34-odstotnim porastom se namreč stanovanjski trg prebuja po globokem padcu, ki ga je povzročila pandemija. Večina prodajalcev, to je 70 odstotkov, se poslužuje storitev nepremičninskih agencij, ki neutrudno iščejo za prodajo predvsem manjša in srednje velika stanovanja, ki obsegajo nekje med 50 in 90 kvadratnih metrov površine.

Opazovalnica je v svoji raziskavi ugotovila, da je bilo ob porastu cen lani večje povpraševanje. Med italijanskimi srednje velikimi mesti je Trst dosegel odlične rezultate. Cene, podobno kot na primer v Veroni, rastejo povprečno za 2,7 odstotka pri novogradnjah in za 2,3 odstotka pri rabljenih nepremičninah (leto prej je znašal porast 1,5 in 0,7 odstotka).

Za stanovanjski trg je bilo leto 2021 pozitivno prodajno obdobje, saj so posredniki in zasebniki stanovanja in hiše povprečno predali v nove roke v štirih mesecih. Najdražja stanovanja so bila na prodaj v središču mesta, kjer so za novogradnje zaračunali povprečno 2299 evrov za kvadratni meter, za rabljena stanovanja pa po 1566 evrov.

Zakaj pa se Trst ponaša z zavidljivimi rezultati? Enostavno zato, ker je nepremičnin naprodaj zelo malo v primerjavi z drugimi mesti in nove gradnje so prav tako redkost, čeprav se na prvi pogled zdi, da je novih gradbišč veliko. Zemlje je namreč malo, zemljišč, na katerih je varno graditi, še manj.