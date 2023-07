Vloga vojnega poročevalca ostaja koristna

Vprašanja in dileme, ki so povezane z vojno in s stranpotmi digitalne dobe ter medijev, so bile v središču pozornosti srečanja, ki je v torek potekalo v prostorih Kulturnega doma na Proseku. Gost zanimivega večera z zgovornim naslovom Mir ni samoumeven, ki ga je priredilo Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka, je bil znani slovenski novinar in vojni poročevalec Boštjan Videmšek.

Izhodišče za pogovor je predstavljal izid Videmškove knjige Vojni dnevnik. Njegov romaneskni prvenec se odvija v neimenovani vzhodno-evropski državi. Avtor se je po 30 letih novinarstva odločil za fikcijo s številnimi realnimi elementi. »Socialna omrežja so močno načela naš poklic. Novinarji smo bolj ali manj postali irelevantni. Vsesplošnosti socialnih omrežij je skoraj nemogoče biti konkurenčni. Zmožnost pozornosti bralcev se je skrajšala,« je obrazložil avtor in dodal, da se temu trendu tokrat zoperstavlja z odločitvijo »za refleksijo«. Videmšek je prepričan, da je vloga vojnega poročevalca še vedno koristna, a pod pogojem, da se ta odpravi na prizorišče dogajanja in je tam v neposrednem stiku z ljudmi. Pri svojem delu se sam še najraje odloča za osvetlitev zgodb žrtev vojne, o katerih redki poročajo.