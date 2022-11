Voda iz pipe pitna, zdrava in varna

Podjetje AcegasApsAmga, ki skrbi za vodno oskrbo Trsta, je na svoji spletni strani objavilo novo poročilo In buone acque, v katerem piše o trajnosti in kakovosti pitne vode na tem ozemlju. Iz njega je razvidno, da je podjetje v Trstu v lanskem letu investiralo 16,8 milijona evrov za posodabljanje integriranega vodnega cikla.

Poročilo pa se ukvarja tudi z lažnimi miti glede vodnih storitev, cen in porabe vode. Samo 26 odstotkov ljudi namreč ve, koliko plača vsako leto za vodno oskrbo. V glavnem ljudje menijo, da plačujejo več od tistega, kar v resnici odštejejo za vodno porabo. Večina ljudi tudi ne ve, koliko vode porabi na dan. Menijo, da je porabijo med 155 in 190 litri, v resnici pa je to število veliko višje, in sicer okrog 245 litrov.

Na Tržaškem opravi podjetje, ki se ukvarja z vodno oskrbo, 139 dnevnih analiz glede kvalitete vode, ki uporabnikom priteče iz pipe. Voda ima visoko vsebnost kalcija, magnezija in kalija ter je varna. Kdor pije vodo iz pipe, pa poleg tega prihrani veliko denarja. Za tričlansko družino znaša letni prihranek kar 480 evrov. 54 odstotkov uporabnikov AcegasApsAmga pije danes v glavnem vodo iz pipe. To je zmanjšalo tudi porabo plastenk, in sicer kar za 300 milijonov.

Vsa tematska poročila o trajnosti so objavljena na spletni strani www.acegasapsamga.it.