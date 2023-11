Vojna v Ukrajini naj ne tone v pozabo

Izraelsko-palestinski konflikt je s svojo krutostjo medijsko zasenčil vojno v Ukrajini, ki je sicer v primerjavi z lanskim letom že pred časom stopila v drugi plan. A pretok informacij je temeljnega pomena, da se vojna ne spremeni v tih in pozabljen nenehni konflikt, kot se je zgodilo s spopadi v Donbasu, ki so se po osmih letih spremenili v obsežno vojaško invazijo.

Zgodbe ljudi in življenja v državi, nad katero že 21 mesecev letijo rakete in droni, so bile včeraj v gledališču Miela v ospredju na dopoldanskem srečanju tridnevnega dogajanja ob nagradi Luchetta. Novinar Francesco De Filippo je na oder povabil kolege, ki so v teh dveh letih poročali o dogajanju na vojnih območjih ali pa pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja beguncev.

Živali so zveste sopotnice človeka, naj bodo to hišni ljubljenčki ali rejene živali, s katerimi se ljudje lahko preživljajo. V vojnem času ima seveda prednost človekovo preživetje in živali so vzporedne žrtve dogajanja, prepuščene samim sebi. »Ugotovili smo, da je odnos med človekom in živaljo zelo pomemben pri premoščanju vojnih travm, zato smo v sodelovanju s tržaško Karitas in drugimi organizacijami ponudili pomoč ukrajinskim begunkam, ki so z vojnega območja odšle z domačo živaljo v naročju in prispele do nas,« je o svojem delu povedala Martina Pluda, direktorica italijanske podružnice neprofitne organizacije Humane Society International, ki nudi pomoč živalim in jih ščiti tudi v primeru naravnih ujm ali drugih katastrof. Med zadnjimi požari v Avstraliji so iz gozdov, zajetih v ognjene zublje, rešili več sto koal.

Z jugovzhoda Ukrajine prihaja zgodba, ki jo je v svoji reportaži na nagradi Luchetta predstavila Luciana Coluccello, novinarka in pisateljica, ki je pravkar izdala knjigo o podzemnem življenju v ukrajinskih zakloniščih. Za oddajo Piazzapulita na kanalu La7 je na terenu spremljala prihod petih avtobusov polnih otrok in mladih, ki so jih po dveh mesecih izvlekli iz podzemnih rovov v bližini Zaporožja.

Iz podzemlja je tudi zgodba zmagovalne reportaže v kategoriji TV News. Za informativni program mreže RAI in kanal RAI 2 jo je podpisal Vincenzo Frenda. Obiskal je oblegano obmorsko mesto Mariupol, kjer je pod ruševinami pediatrične bolnišnice odkril podzemno porodnišnico, kjer so za nosečnice in novorojence skrbele same ženske, zdravnice, babice in medicinske sestre.

Finalist v kategoriji TV News nagrade Luchetta je bil letos Dan Johnson, novinar britanske televizijske mreže BBC, ki se je za informativni program odpravil v Ukrajino, tam pa je po daljšem iskanju naposled vstopil v sirotišnico, kjer živijo, ali bolje rečeno umirajo, otroci in mladi s posebnimi potrebami.

