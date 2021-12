»Volčič ni pozabil svojih korenin« (video)

Senatorka Tatjana Rojc se je danes popoldne v senatni skupščini spomnila nedavno preminulega novinarja in politika Dimitrija-Mitje Volčiča. Izpostavila je njegovo veliko novinarsko nadarjenost, s katero je italijanskemu občinstvu predstavljal dogajanja v srednji in vzhodni Evropi, posebno pozornost pa je namenila njegovi zelo pomembni vlogi pri sprejetju zaščitnega zakona za slovensko manjšino.

Volčič ni bil samo novinar, ki je poročal o dogajanjih, ampak tudi intelektualec, ki je s kulturno razgledanostjo in človeško toplino približal radijskim poslušalcem in televizijskim gledalcem do tedaj premalo poznano stvarnost Sovjetske zveze ter drugih držav nekdanje »železne zavese«. Bil je človek mittelevropskega duha, danes bi rekli obmejni človek in svetovljan, ki je ostal zvest svojim koreninam, kot pričajo njegova prizadevanja za zaščito Slovencev v Italiji