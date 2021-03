Pri Krmenki, točneje pri križišču za Mačkolje je danes zgodaj popoldne, ob 14.40 prišlo do lažje prometne nesreče. Avtomobil fiat panda je iz nepojasnjenih vzrokov zapeljal s ceste. Šestdesetletni voznik, doma iz Milj, se k sreči ni huje poškodoval. Na pomoč mu je takoj priskočilo zdravstveno osebje. Na prizorišče so prihiteli tudi miljski gasilci, ki so zavarovali vozilo in območje. Okoliščine nezgode pa preiskuje prometna policija.