Vrača se festival Tact

Rojan in Greta bosta med 23. in 29. junijem prizorišče devetega festivala Tact. V prejšnjih letih je bil festival v celoti namenjen gledališki umetnosti, na odru Slovenskega stalnega gledališča je vsakič nastopilo deset skupin. Od lani pa se je prizorišče preselilo na prosto, program pa vključuje raznolike predstave in delavnice. »Odločili smo se, da se preselimo na ulico, kjer bo umetnost bistveno bolj dostopna ljudem,« je na včerajšnji tiskovni konferenci v tržaški palači Gopčevič dejal Marco Palazzoni, glavni organizator festivala.

Glavna prizorišča dogodkov bodo rojanski Trg Tra i Rivi, rekreacijsko središče Brunner, vili Cosulich in Primc ter območje pred stanovanjskimi bloki zavoda za neprofitno gradnjo Ater na Greti. Dogajanje vključuje cirkuške predstave, nastope požiralcev ognja, koncerte in pripovedovanja.

Odprtje festivala bo v četrtek ob 19.30 na trgu pred cerkvijo v Rojanu. Vsi dogodki so brezplačni, celoten program najdete na spletni strani www.tactfestival.org.