Vrača se gledališče v parku

Gledališče bo vnovič zaživelo v Parku miru na Kontovelu, ob vaškem pokopališču. Od 3. avgusta bodo štiri četrtkovi popoldnevi minili v znamenju spoznavanja gledališke umetnosti. Predstave se bodo začele ob 17.30, v primeru slabega vremena pa se bo dogajanje preselilo v Kulturni dom na Proseku.

V četrtek, 3. avgusta, bo na vrsti gostovanje Miškinega gledališča z interaktivno predstavo Mineštra-la-la. Predstava o veselju in sreči pripoveduje o žalostni pikapolonici Piki, ki je prepričana da ima smolo, ker ima samo pet pik, medtem ko jih imajo ostale sedem! Na pomoč ji priskoči Maestro Mineštrone, ki pa je neviden vsem tistim, ki so slabe volje. Njegove vragolije vidijo le otroci. Maestro pozna skrivnostni recept za mineštro dobre volje: mu bo s pomočjo otrok uspelo Piko spraviti v dobro voljo? Zadnja predstava iz niza bo na vrsti 31. avgusta. Na odru bo zaživela gledališka predstava Slovenskega stalnega gledališča Trst Pedenjped, avtorski projekt Primoža Forteja. Pedenjped je tipičen pobalin, radoveden in družaben, ki ima vse lastnosti majhnih otrok. Ko ga obiščejo otroci, jim z veseljem razkaže svoje pedenjcarstvo. Nariše jim svojo družino, pokaže, kako v bitki igra generala, občasno se mu tudi kakšna stvar razbije in potem se hitro skrije pod odejo.